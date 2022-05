Warum Mäuse?

Was für den Nager als Versuchstier spricht

Am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg stellen Mäuse den Großteil der Versuchstiere (siehe Artikel rechts) – aber nicht nur dort. Bei 78 Prozent aller in Deutschland eingesetzten Versuchstiere handelt es sich um Mäuse und Ratten. Das geht aus Zahlen des Bundesinstituts für