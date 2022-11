Der Verein Orchester des Wandels e.V. wurde im Juni 2020 gegründet und geht auf eine Initiative von Musikern der Staatskapelle Berlin zurück. Mitglieder des Zusammenschlusses sind 34 deutsche Berufsorchester. Der Verein versteht Klima- und Naturschutz als Teil des Kulturauftrags. In kreativen Konzertformaten setzen sich die Musiker mit der Klimakrise auseinander. Die emotionale Kraft der Musik soll dabei inspirieren, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft mitzugestalten und so den Planeten als lebenswerten Ort für nachfolgende Generationen zu bewahren. Um den eigenen CO2-Fußabdruck zu vermindern, arbeitet der Verein zusammen mit Experten und Wissenschaftlern an Strategien, um Emissionen einzusparen. Für verbleibende Emissionen werden kulturnahe CO2-Kompensationen erarbeitet. Hauptprojekt von "Orchester des Wandels" ist ein Aufforstungsprogramm in Madagaskar.