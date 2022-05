> Das Tiny House, das Karin Lemler und ihr Mann in den Eppelheimer Birkighöfen aufstellen wollten, stammt von der österreichischen Firma Wohnwagon. Nach eigenen Angaben produziert das Unternehmen "eines der wenigen Tiny Houses am Markt, das den Bauvorschriften entspricht und daher in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Gebäude eingereicht werden kann".

>