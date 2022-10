> Vincent Kesteloot, Academics-Forward: "Das war wieder ein sehr wichtiger Sieg. Meine Aufgabe ist es, dem Team Energie zu geben, Rebounds zu holen und mich nach dem Ball zu werfen. Ich fühle mich großartig."

> Tim Coleman, Academics-Forward: "So ein Spiel fühlt sich gut an. Ich suche aber noch immer meinen Rhythmus und muss meine Athletik zurückgewinnen. Dieses Match war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Mit meinem Knie ist es ein Auf und Ab. Ich tue alles, was ich kann, um meine Leistung zu bringen."

> Pedro Calles, Trainer EWE Baskets Oldenburg: "Es war ein Spiel mit zwei Gesichtern. Heidelberg dominierte komplett die erste Halbzeit. Nach der zweiten Hälfte haben wir darauf gut reagiert. Wir haben das Spielsystem verstanden und uns zurückgespielt. Am Ende waren es kleine Details, die das Spiel für Heidelberg entschieden haben."

> Max Ugrai, Academics-Forward: "Eric Washington hatte es schwer, hat aber die Bälle gut verteilt. Andere Jungs sind in die Bresche gesprungen. Wenn das gelingt, sind wir unberechenbar."