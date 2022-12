> Lukas Herzog, Academics-Guard: "In der ersten Hälfte waren wir nicht richtig da. Braunschweig war überlegen. In der Halbzeitpause hat der Trainer dann die richtigen Worte gefunden. Dieser Sieg tut uns nach zuletzt zwei Niederlagen im Pokal und in der Liga richtig gut – zumal die Löwen ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt sind."

> Niklas Würzner, Academics-Guard: "Der Erfolg war extrem wichtig für uns. Durch unsere sehr gute zweite Halbzeit haben wir das Spiel gedreht. Ausschlaggebend war, dass wir dann mit mehr Energie aufgetreten sind und das Match souverän zu Ende gespielt haben. Braunschweig war am Ende platt."

> Eric Washington, Academics-Guard: "Dieser Sieg war sehr wichtig für unsere Entwicklung als Team, aber auch für unsere Fans. Wir wollen ihnen zeigen, wie gut wird sind – wir brauchen ihre Unterstützung. Wir wollen in Heidelberg noch mehr Begeisterung für Basketball wecken. Jetzt kommen zwei weitere wichtige Spiele beim Mitteldeutschen BC und danach in der SAP Arena gegen München"

> Jesus Ramirez, Trainer Braunschweig: "Nach 20 Minuten ging uns die Energie aus und auch die nötige Konzentration hat gefehlt. Wir konnten nicht mehr mithalten. Wir haben es vergeigt. Die Disqualifikation von Benedikt Turudic war in Ordnung."