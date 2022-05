> Die Rhein-Neckar Löwen haben einen neuen Hauptsponsor. Das vergrößerte Engagement mit der WTG Gruppe wurde am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz mit vielen Business-Partnern in der SAP Arena verkündet. Der Digitalisierungs-Spezialist für IT und Kommunikation, Sicherheitssysteme und Leitstellentechnik ist seit Frühjahr 2021 Löwen-Partner.

