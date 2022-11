> Peter Kurz wurde am 6. November 1962 in Mannheim geboren. Nach dem Abitur studierte er von 1983 bis 1989 Rechtswissenschaften in Mannheim und Heidelberg.

> Als Schüler trat Kurz in die SPD ein. Ab 1984 war er Bezirksbeirat der Schwetzingerstadt/Oststadt, bis er 1989 in den Gemeinderat gewählt wurde. 1994 übernahm Kurz den Vorsitz der SPD-Gemeinderatsfraktion.

> Nach mehreren beruflichen Stationen wurde er im September 1994 als Richter ans Verwaltungsgericht Karlsruhe berufen. Im Februar 1999 übernahm er das Amt des Bürgermeisters für Bildung, Kultur, Sport und Stadtmarketing.

> Im Juni 2007 gewann Peter Kurz die Wahl zum OB und trat die Nachfolge seines Parteifreundes Gerhard Widder an. 2015 wurde er für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.

> Seit Juni 2018 ist Peter Kurz Präsident des Städtetags Baden-Württemberg. Von April 2018 bis Januar 2020 vertrat er den Deutschen Städtetag im Europäischen Ausschuss der Regionen. oka