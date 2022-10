> Um koscheren Wein herzustellen, müssen die jüdischen Speisegesetze eingehalten werden. Koscher bedeutet im Deutschen so viel wie "tauglich". Generell dürfen dann fleischhaltige und milchhaltige Lebensmittel nicht gemischt werden. Auch blutige Lebensmittel und bestimmte Tiere wie Schweine dürfen nicht verzehrt werden. Wein spielt, besonders an den Feiertagen wie beispielsweise dem Pessach-Fest, eine hohe Bedeutung für gläubige Jüdinnen und Juden. Beim Ausbau, so wie im Weingut Capçanes, übernehmen Rabbiner die Arbeit der gelernten Winzerinnen und Winzer. "Dieser arbeitet nach unseren Anweisungen", erklärt Jürgen Wagner. Nicht-Gläubige dürfen den Wein nicht mal zu sehen bekommen. Sobald dies geschieht, gilt dieser als unrein. Weshalb die Winzerinnen und Winzer der Weingenossenschaft einen zweiten Tank außerhalb des jüdischen Areals haben, um den Wein auszubauen und den Rabbinern dann weitere Anweisungen zu geben. Auch werden im jüdischen Bereich mit einer Folie Zugänge, Hähne, Verbindungen an den Tanks versiegelt, sodass der Rabbi sicher weiß, dass der Wein nicht manipuliert werden konnte. obit