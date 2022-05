> 751 Kinder werden voraussichtlich ab September in den zwölf Buchener Kindergärten in 33 Gruppen betreut. Damit wären nur noch 13 Plätze frei. Vor zehn Jahren waren es noch 615 Kinder in 29 Gruppen.

> Zahl der Kinder leicht gestiegen: 1001 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren lebten 2021 in Buchen und den Stadtteilen. 2009 waren es 965, 2013 war mit 886 Kindern innerhalb dieses