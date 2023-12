hintergrund hoffmann

> Das sagt OB Harry Mergel zur Causa Hoffmann: Es geht heute um den angemessenen Umgang mit der Person Dr. Hans Hoffmann. Er hat in seiner Amtszeit unzweifelhaft Verdienste für die Stadt erworben und dazu beigetragen, die Stadt weiter zu entwickeln. Dafür wurde ihm 1977 der Ehrenring der Stadt verliehen. Außerdem wurde er mit zwei Bundesverdienstkreuzen gewürdigt. Dr. Hoffmann hat die Öffentlichkeit und den Gemeinderat im Hinblick auf seine Person und seine persönliche Lebensgeschichte getäuscht. Ich bin mir sicher, dass ihm der Gemeinderat den Ehrenring in Kenntnis seiner wahren Biografie damals nicht verliehen hätte. Aus diesem Grund wird die Verwaltung dem Gemeinderat vorschlagen, den Ehrenring posthum wieder abzuerkennen. Sein Porträt in der städtischen OB-Galerie werden wir mit einer Kommentierung ergänzen, die die Forschungsergebnisse aufgreift."

Im gleichen Sinn äußert sich auch Tanja Sagasser-Beil für den SPD-Kreisverband: "Die Heilbronner SPD verurteilt aufs Schärfste, dass der frühere Heilbronner OB Dr. Hans Hoffmann seine politische Karriere auf die Vertuschung seiner NS-Vergangenheit und auf Verleugnungen aufgebaut hat. Es ist gut, dass dieser Vorgang nun durch die aktive Aufarbeitung, die auch von uns eingefordert wurde, bekannt ist.

Hans Hoffmann wäre niemals von der SPD als Oberbürgermeister-Kandidat nominiert worden, wäre seine Vergangenheit bekannt gewesen. Wir begrüßen, dass der Heilbronner OB Harry Mergel dem Gemeinderat vorschlagen wird, Hoffmann den Ehrenring der Stadt Heilbronn abzuerkennen, den er auf Basis seiner wahren Geschichte nie bekommen hätte." (bfk)