> Die Klinik am Gesundbrunnen bietet laut Eigendarstellung unter anderem "eine umfassende medizinische Versorgung in nahezu allen medizinischen Fachbereichen" und mit dem Tumorzentrum Heilbronn-Franken eine der modernsten fachübergreifenden onkologischen Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft mit zehn von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifizierten Krebszentren. (bfk)