> Hans Becker, geboren 1958 in Mühlhausen, ist seinem Geburtsort treu geblieben und engagiert sich dort bis heute auch kommunalpolitisch. Der "ViA6West" dankte er dafür, dass er wenigstens in den letzten sechs Wochen seiner Amtszeit "staufrei" zur Arbeit fahren konnte. Die Stationen seiner 48-jährigen Karriere sind diese: 1974 mit 16 Jahren Eintritt in den Polizeidienst, 1986 Aufstieg in den gehobenen und 1995 in den höheren Polizeivollzugsdienst, Dienstgruppenleiter im Innenministerium und im Lagezentrum BW. 1996: Leiter der Inspektion Revierdienste und 2000 Leiter der Organisationseinheit in der Polizeidirektion Heidelberg. 2000: Referent Einsatz bei der Landespolizeidirektion Karlsruhe. 2002: Leiter der Polizeidirektion Mosbach. 2007: Leiter des Referats Führung und Einsatz im Regierungspräsidium Karlsruhe. 2008: Leiter der Polizeidirektion Mosbach mit zwischenzeitlicher Abordnung 2009 zum Regierungspräsidium Freiburg, dort Mitglied im Planungsstab Nato-Gipfel. 2012: stellvertretender Verantwortlicher der Polizeireform des Innenministeriums. 2014: stellvertretender Leiter der Dienststelle und Leiter des Führungs- und Einsatzstabs des Polizeipräsidiums Heilbronn und ab 2017 Leiter dieses Präsidiums. (bfk)