> Die Gärtnerei im PZN wurde 1908 als Selbstversorgerbetrieb gegründet. 1965 wurden drei Gewächshäuser aus den Anfangsjahren abgerissen und durch ein modernes ersetzt, 1970 folgte ein weiteres. 1979/80 entstand das Wirtschaftsgebäude für Maschinen und Geräte sowie Aufenthaltsräume und sanitäre Anlagen. Im Januar 1993 wurde die Gärtnerei zur Arbeitstherapie-Gärtnerei umstrukturiert. Als Wirtschaftsbetrieb war sie nicht mehr rentabel. Bis zu 40 Therapieplätze stehen heute für Patienten aus den Behandlungsbereichen Allgemeinpsychiatrie, forensische Psychiatrie und Psychotherapie bereit. Bewirtschaftet werden 475 Quadratmeter in beheizbaren Gewächshäusern, etwa 700 Quadratmeter Frühbeete und zirka 2,5 bis drei Hektar Freilandfläche. Im Jahr 2000 wurde der Verkaufsladen "Thea" eröffnet, dessen Name sich aus "Therapie" und "Arbeit" ableitet. Der Name verweist auf den Grundgedanken, das Medium Arbeit pädagogisch und therapeutisch zu nutzen. Denn die Arbeit strukturiert die Tages- und Lebenszeit und dient als Möglichkeit, Erfolg, Zufriedenheit und Anerkennung zu erfahren. Im Laden werden nicht nur Pflanzen verkauft, sondern auch andere Produkte, die im Rahmen der ergo- und arbeitstherapeutischen Behandlungen entstehen. tt