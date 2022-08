> Wie es weitergeht: Auch für die Verwaltungsmitarbeiter kam die Nachricht von Bürgermeister Simon Michler am Mittwoch, um 23.58 Uhr, via Rundmail überraschend. Daher baten sowohl Hauptamtsleiterin Elke Hugo als auch die Leiterin der Stabsstelle für politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung, Thea-Patricia Crebert, um Verständnis, dass noch einiges abzuklären sei. Die Verwaltung steht in Kontakt mit dem Kommunalrechtsamt. Sicher ist aber eines: "Es wird noch in diesem Jahr eine Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen geben", wie Crebert der RNZ erläuterte. Ab Freiwerden der Bürgermeister-Stelle, also ab 1. Oktober, läuft die Drei-Monats-Frist, innerhalb der ein neuer Bürgermeister gewählt werden muss. Der Gemeinderat wird den Wahltermin zwischen Oktober und Dezember noch festlegen müssen. Einen Amtsverweser wie in Niederstetten, der dann die Amtsgeschäfte führt, wird es laut Crebert aufgrund des kurzen Zeitraums nicht geben. Vielmehr sind dann die Bürgermeister-Stellvertreter gefragt: an erster Stelle Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV), gefolgt von Florian König (CDU), Birgit Jänicke (OGL) und Thomas Zachler (SPD). ans