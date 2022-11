Zehn Jahre Charta Oecumenica vor Ort

Die "Charta Oecumenica" ist ein Dokument mit Leitlinien für die Zusammenarbeit unter den Kirchen in ganz Europa. Sie wurde 2001 für Europa unterzeichnet und 2003 für Deutschland. Im Jahr 2004 folgte die Unterzeichnung durch die katholischen und evangelischen Bischöfe für die Erzdiözese Freiburg und die badische Landeskirche. Doch eine Umfrage im Jahr 2018 zeigte, dass sie kaum bekannt ist. Doch wo sie bekannt ist, kann sie erfolgreich sein.

So haben vor zehn Jahren katholische und evangelische Christen in Schriesheim sich der "Charta Oecumenica" verpflichtet. Es gab am 31. Oktober 2012 einen feierlichen Gottesdienst in Schriesheim. Zu den Unterzeichnern des Schriesheimer Dokuments gehörten Pfarrerin Suse Best, Pfarrer Ronny Baier, Pfarrer Lothar Mößner, Detlef Aurand und Franziska Mersi. Allerdings war hier schon zuvor der ökumenische Gedanke lebendig.

Zu den ökumenischen Impulsen gehören heute zum Beispiel die jährliche Veranstaltung "Kirche hellwach", der Weltgebetstag der Frauen und nicht zuletzt die Sternsinger-Aktion. Vor allem gibt es den Seniorennachmittag, der im Wechsel von katholischer sowie von evangelischer Seite gestaltet wird. Brigitte Petrusch erklärt gegenüber der RNZ: "Wir bemühen uns, die ’Charta Oecumenica’ mit Leben zu erfüllen. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen." mio