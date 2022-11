> Die Partner des Projekts "Bürgerwein" sind der Heilbronner Weinbau, also Mitglieder der "Weinvilla GbR" (14 Privatweingüter und die WG Heilbronn, die für mehr als 85 Prozent der Heilbronner Rebfläche stehen), der Verkehrsverein Heilbronn, die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) und die Bürgerstiftung. Neue Zahlen und Erkenntnisse zum Weintourismus bestätigen den Aufwärtstrend in der "Weinpräsenz" von und in Heilbronn. Das Publikum beim traditionellen Weindorf im Herbst verjüngt sich sichtbar, vor allem durch Studenten. Wein ist in Heilbronn aber auch in den akademischen Einrichtungen der Stadt immer stärker in deren Fächerkanon präsent, so wie auch in den vielen Aktivitäten der Jungwinzer und in neu hinzugekommenen Weinlokalen und Weinbars. Bei den Weinführungen im vergangenen Sommer zählte die HMG 1600 Teilnehmer. (bfk)