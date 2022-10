> Sofia Leser (27, Unternehmerin, Künstlerin und DJ, parteilos): Sie betreibt eine Keramikwerkstatt in der Altstadt, legt als DJ auf und ist in zahlreichen Kulturinitiativen aktiv. Leser will in Heidelberg mehr Freiräume, grüne Oasen, Parklets, mehr bezahlbaren Wohnraum und ein besseres Fahrradnetz.

> Eckart Würzner (61, Oberbürgermeister, parteilos): Er ist seit 2006 Oberbürgermeister Heidelbergs und war zuvor acht Jahre Umweltdezernent. CDU, FDP und "Heidelberger" unterstützen ihn. Der 61-Jährige will seine Politik weiterführen – und einen Neckarufertunnel in der Altstadt.

Heidelberg. (RNZ) Der Wahlausschuss hat am Dienstag neun Kandidierende zur OB-Wahl zugelassen. Die RNZ stellt sie vor in der Reihenfolge ihres Erscheinens auf dem Stimmzettel, die sich nach dem Eingang der Bewerbungen richtet. Die ersten vier Plätze wurden gelost, da diese Bewerbungen vor Beginn der Einreichungsfrist eingingen – und somit als gleichzeitig eingegangen gelten.

> Björn Leuzinger (33, Chemielaborant, Die Partei): Er ist seit 2019 der erste Heidelberger Stadtrat der Satirepartei "Die Partei". Leuzinger fordert einen Zeppelinplatz auf dem Airfield und Bierbrunnen in der Stadt. Der 33-Jährige setzt sich aber auch ernsthaft etwa für mehr Kulturangebote für junge Menschen ein.

> Bernd Zieger (54, "Die Linke"): Er sitzt seit 2014 im Gemeinderat und widmet sich vielen sozialpolitischen Themen. Zieger will vor allem für mehr günstigen Wohnraum sorgen. Der 54-Jährige fordert einen Mietendeckel: Jeder soll höchstens 30 Prozent seines Einkommens für die Miete aufwenden müssen.

> Theresia Bauer (57, Landtagsabgeordnete, Die Grünen): Sie ist seit 2001 Landtagsabgeordnete und legte für die OB-Kandidatur ihr Amt als Wissenschaftsministerin nieder. Bauer will Verkehrswende und Klimaschutz vorantreiben sowie mehr bezahlbares Wohnen und mehr kreative Freiräume schaffen.

> Mathias Schmitz (Diplom-Physiker, parteilos): Er engagierte sich in der Vergangenheit bereits für die Republikaner, die CDU und die Freien Wähler. Als Ziel nennt Schmitz unter anderem die Bekämpfung des Klimawandels. Die Gänse am Neckar will er zu Räucherwurst verarbeiten, die Biber zu einem Pelzmantel.

> Sören Michelsburg (34, Gemeinschaftsschullehrer, SPD): Er sitzt seit 2019 im Gemeinderat und kümmert sich dort besonders um die Themen Verkehr und Wohnen. Er will die Mobilitätswende vorantreiben und mehr günstigen Wohnraum schaffen. Und er schlägt eine Seilbahn über den Neckar ins Neuenheimer Feld vor.

> Alina Papagiannaki-Sönmez (53, Unternehmerin, "Heidelberg in Bewegung"): Sie hat ein eigenes Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen und wird von der Liste "HiB" von Stadtrat Waseem Butt unterstützt. Am Herzen liegen ihr das Handwerk, die Bürgerbeteiligung und der Klimaschutz.

> Sassan Khajehali (57, Übersetzer, parteilos): Er trat schon 2006 als OB-Kandidat an. Er holte 0,38 Prozent der Stimmen. Der gebürtige Iraner, der seit 33 Jahren in Deutschland lebt, setzt sich für leitende Stellen für Migrantinnen und Migranten bei Behörden ein. Fotos: Rothe (7)/han/privat