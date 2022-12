Hardheim. (pol/mare) Ein Betrunkener hat in Hardheim am Mittwoch mit einem Messer randaliert. Das berichtet die Polizei.

Der Mann lief demnach nach einem Streit mit einem Messer in Hardheim umher. Gegen 5.20 Uhr kam es deshalb "Am Triebweg" zu einem Polizeieinsatz. Der betrunkene Mann randalierte mit einem Messer in der Hand in einem Gebäude, wobei auch Gegenstände zu Bruch gingen.

Der 25-Jährige wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Buchen gebracht. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille.