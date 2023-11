grüne-hint

Die Grünen in Wiesloch traten 1984 erstmals zu einer Gemeinderatswahl in der Weinstadt an. Nicht mal ein Jahr nach der Gründung der Partei kandidierten zwölf Personen auf der Liste, erzielten 7,9 Prozent und zogen so mit drei Stadträten in das Gremium ein: Wolfgang Meny, Roland Münz-Berti und Herbert Saiko.

1989 steigerte sich das Wahlergebnis auf 9,4 Prozent, was erneut zu drei Mandaten führte. Mit dabei waren Ute Dolderer, Rosel Neumann und Gerhard Veits.

1994 gab es einen deutlichen Ergebnissprung auf 17,3 Prozent. Die sechs Mandate übernahmen Dieter Bruder, Ute Dolderer, Rosel Neumann, Ursula Toewe, Gerhard Veits und Bettina Zedlitz.

1999 erlangten die Grünen mit 18,5 Prozent wieder sechs Mandate: Ute Dolderer, Susanne Merkel, Rosel Neumann, Kai Schmidt-Eisenlohr, Gerhard Veits und Bettina Zedlitz bildeten die Fraktion.

Im Jahr 2004 reichten 20,53 Prozent bei der Wahl für sieben Mandate: Erstmals zog mit Ayfer Celik auch eine türkisch-stämmige Frau in den Rat ein. Daneben waren Britta Eger, Susanne Merkel, Rosel Neumann, Kai Schmidt-Eisenlohr, Günter Schroth und Gerhard Veits gewählt worden.

Fünf Jahre später, nach der Wahl 2009, bestand die Fraktion aus acht Mitgliedern: Michael Böhler, Ayfer Celik, Jochen Dolderer, Britta Eger, Susanne Merkel, Kai Schmidt-Eisenlohr, Günter Schroth und Gerhard Veits. Das Wahlergebnis lag bei 23,6 Prozent.

Mit Abschaffung der unechten Teilortswahl bei der Wahl 2014 wurden die Grünen erstmals stärkste Kraft im Gemeinderat und erreichten sechs der 26 Sitze. Gewählt wurden Ayfer Celik, Britta Eger, Anna-Lena Gefäller, Susanne Merkel, Kai Schmidt-Eisenlohr und Gerhard Veits. Während der Wahlperiode schieden Eger, Gefäller und Schmidt-Eisenlohr aus und Katharina Ebbecke, Andreas Hecker und Gabriela Lachenauer rückten nach.

Bei der letzten Wahl 2019 konnten mit 27,8 Prozent zwei Sitze hinzugewonnen werden: Im Gemeinderat sind seither Ayfer Celik, Katharina Ebbecke, Gabriela Lachenauer, Susanne Merkel, Sebastian Sauter, Marion Schmidt, und Gerhard Veits. Klaus Bouchetob übernahm das Mandat von Andreas Hecker nach dessen Ausscheiden. (tt)