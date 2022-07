Anreise: Verschiedene Airlines bieten aus Deutschland Direktflüge nach Reykjavík an, unter anderem ab München, Berlin und Frankfurt.

Einreise: Unabhängig vom Impfstatus der Touristen gibt es aktuell keine Einschränkungen an den Grenzen.

Klima: Im Sommer liegen die Höchstwerte bei etwa 15 bis 20 Grad, es ist fast rund um die Uhr hell und deutlich trockener als im Winter.

Diamond Circle: Die Rundreiseroute führt auf 250 Kilometern durch den Norden der Insel. Auf den gemütlichen, überwiegend neuen Straßen ist sie in einem Zug in vier Stunden zu schaffen. Wer alle Wegpunkte in Ruhe erkunden und etwa auch die verschachtelten Vulkane in Askja erwandern möchte, sollte aber eine knappe Woche Zeit einplanen.

Reisezeit: Der Diamond Circle ist das ganze Jahr über befahrbar - allerdings sind manche Ausflüge im Winter nicht zu machen. Im Winter stehen die Chancen zwar gut, Nordlichter am Himmel zu sehen, doch die Tage in Islands Norden sind dann extrem kurz. Im Sommer sind alle Straßen schneefrei und es ist nahezu rund um die Uhr hell.

Währung: 1 Euro entspricht rund 140 Isländischen Kronen (ISK).

Übernachtung: In nahezu jedem größeren Ort gibt es verschiedene Möglichkeiten, von Hotels über Ferienwohnungen bis zu Campingplätzen. Besonders in den Sommermonaten reisen viele Urlauber ein Mal rund um die Insel - es empfiehlt sich, Unterkünfte im Voraus zu reservieren.

Informationen: Isländisches Fremdenverkehrsamt (Website: https://de.visiticeland.com)