Anreise: Von Heidelberg nach Zernez mit dem Zug in circa sieben Stunden (mehrmals umsteigen), mit dem Auto in knapp sechs Stunden.

Übernachtungstipps: In der wildromantischen Unterkunft Chamanna Cluozza, der einzigen bewirtschafteten Hütte im Nationalpark, hören Gäste das Hirschröhren selbst beim Einschlafen, www.nationalpark.ch. Die Parkhütte Varusch liegt inmitten von Wiesen und Wäldern. Man kann von hier gleich in der Früh in die Val Trupchun hineinlaufen. Bei Rückkehr lockt das Restaurant mit Käsefondue, Gerichten vom Smoker, Hirschsalsiz und anderem, www.varusch.ch

Preis für Führung zur Hirschbrunft: 36,20 Euro pro Person, donnerstags und freitags von Mitte September bis Mitte Oktober, nur mit Anmeldung bei Schweizerischen Nationalpark, www.nationalpark.ch, www.engadin.com/de