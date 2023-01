BIOGRAFIE

Name: Oliver Mommsen

Geboren am 19. Januar 1969 in Düsseldorf.

Familie: Sein Vater ist der Stahlunternehmer Nino Adalbert Mommsen. Die Eltern trennen sich, als er zwei Jahre alt ist. Er wächst bei seiner Mutter Claudia Mommsen und seinem Stiefvater Ingo Buding auf. Oliver Mommsens Ururgroßvater ist der Historiker Theodor Mommsen, der 1902 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde.

Werdegang: Nach seinem Abschluss an der Schauspielschule von Maria Körber erhält Mommsen erste Engagements an Theatern in Berlin und Zürich. Auch im Fernsehen und im Kino hinterlässt er einen nachhaltigen Eindruck. Wie in dem Drama "Junimond" (2002), in dem er einen zurückgekehrten Soldaten aus dem Kosovo-Krieg spielt. In der TV-Serie "Das Beste aus meinem Leben" spielt er den Journalisten und Familienvater Max Miller. Einem breiten Publikum wird er vor allem durch seine Rolle des Kommissars Nils Stedefreund im Bremer "Tatort" bekannt. 2006 bekommt er für seine Darstellung in der Folge "Scheherazade" den Deutschen Fernsehkrimipreis. Momentan ist Mommsen im Hamburger St. Pauli Theater in dem Stück "Das perfekte Geheimnis" zu sehen.

Aktuell: "2 unter Millionen", am Freitag, 13. Januar, um 20.15 in der ARD. Vom 11. Januar an ist der Film schon in der ARD Mediathek zu sehen.

Privat lebt Mommsen in Berlin.