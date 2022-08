Anreise: Bad Staffelstein im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels in der nördlichsten Ecke der Fränkischen Alb ist das Tor zur Fränkischen Schweiz. Das bayerische Städtchen befindet sich 32 Kilometer nördlich von Bamberg. Von dort ist es mit dem Pkw über die A 73 in 26 Minuten und mit dem Zug in 13 Minuten zu erreichen.

Unbedingt machen: Obermain Therme,