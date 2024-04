ani stadt schreibt

> Die Kurzgeschichten sollen maximal 6000 Zeichen inklusive Leerzeichen haben. Einsendeschluss ist der 31. Juli. Geschichten können per E-Mail an einestadtschreibt@heidelberg.de geschickt werden. Das ausgefüllte Einreichformular mit Unterschrift muss beigelegt werden. Zu finden ist es unter www.cityofliterature.de. Mitmachen können Menschen mit Wohnsitz in Heidelberg sowie Menschen, die in Heidelberg arbeiten oder Schüler und Studierende, die hier zur Schule beziehungsweise zur Uni gehen. Um Formatierung in Schriftgröße 12, Schriftart "Arial" und einen Zeilenabstand von 1,5 sowie das Dateiformat PDF wird gebeten.