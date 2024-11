Ludwigsburg (dpa) - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Bussen in Ludwigsburg ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Die beiden anderen Fahrer sowie die rund 20 Fahrgäste blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Abend in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB).

Zwei Busfahrer - 39 und 66 Jahre alt - seien mit ihren Fahrzeugen nebeneinander auf der Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Der jüngere der beiden wollte den Erkenntnissen zufolge links abbiegen und übersah dabei den Bus links neben ihm. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß.

Der Bus des 39-Jährigen sei danach noch gegen das Heck eines dritten Busses geschoben worden. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach dem Unfall hatte ein Polizeisprecher von einem Frontalzusammenstoß von zwei Bussen gesprochen.

Der Sachschaden liege bei rund 60.000 Euro, teilte die Polizei mit. Auf Fotos vom Unfallort ist zu sehen, dass bei einem Bus die Front stark beschädigt und bei einem anderen eine Seitenscheibe fast komplett zersplittert ist.