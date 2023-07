> Name: Walter Jaegle

> Alter: 97

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Buchen (seit 1928)

> Beruf: im Ruhestand

> Mitglied in diesen Vereinen: Schützengesellschaft, FG "Narrhalla", Museumsverein, TSV Buchen, Männergesangverein, J.M.Kraus-Gesellschaft

> Das mag ich besonders an Buchen: Teile der historischen Altstadt, Obergasse mit Klösterle, Museumsareal, Stadtmauer "Am Graben", landschaftliche Umgebung mit Wald, Wiesen und Wanderwegen. Buchen ist Heimat, Ruhe und Geborgenheit, wo man auch die Mundart kennt.

> Das fehlt in Buchen: ein Café in der Innenstadt, am Marktbrunnen/beim Alten Rathaus, eine Klein-Brauerei mit Imbiss in der Innenstadt für die reifere Jugend

> Mein Lieblingsplatz: am Wartturm, mit weitem Blick über die gewachsene Stadt von Ost (Hettingen) nach West, über Hainstadt, Arnberg, Bulau bis Hollerbach