> Name: Vedrana Haas

> Alter: 54

> Heimatort: Harkanovci (Kroatien)

> Wohnort: Buchen (seit 1972)

> Beruf: Frisörmeisterin

> Mitglied in diesen Vereinen: Kolping

> Das mag ich besonders an Buchen: Faschenacht mit dem Lied "Buche, Buche, du elee! Buche, du bist schö!" Wenn ich das höre, geht mein Herz so weit auf, und Tränen wollen kullern! Das alles habe ich meiner Mutter zu verdanken, denn als ich nach Deutschland kam in den Kindergarten zu "Tante Gretel", bekam ich sofort einen Huddelbätz. Es gibt keinen schöneren Ort als Buchen mit unserem Wahrzeichen, dem Wartturm. Das alte Rathaus und den Kräutergarten mag ich sehr, genauso die Mariensäule mit unserem "Prinz Carl", die Stadt-Apotheke und vieles vieles mehr.

> Das fehlt in Buchen: Der "Riesen", der schönste Platz in der Innenstadt – leer! Außerdem ein Kino. Interessant wäre auch ein Bäcker mit kroatischen Spezialitäten.

> Mein Lieblingsplatz: Eindeutig die "Prinz Carl"-Terrasse mit dem schönen Blick auf die Mariensäule und der Hollersee.