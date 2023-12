> Name: Theresa Scheuermann

> Alter: 17

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Schülerin am BGB

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Hollerbach, Jugendchor St. Oswald, TSV Buchen und SV Waldhausen.

> Das mag ich besonders an Buchen: die tolle Gemeinschaft und das gute Miteinander in der Stadt. Kulturelle Höhepunkte im Jahreslauf sind für mich natürlich der Schützenmarkt und die fröhliche Fastnachtszeit mit den bunten und quicklebendigen Huddelbätzen in den Straßen und Gassen. Da bin ich selbst auch immer gerne dabei!

> Das fehlt in Buchen: ein Jugendraum sowie mehr Leben und Aktivitäten in der Innenstadt.

> Mein Lieblingsplatz: Am Galgenberg mit toller Aussicht auf die ganze Stadt. Und im Sommer natürlich das Buchener Waldschwimmbad.