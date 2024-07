> Name: Tabea Gernoth-Laber

> Alter: 38

> Heimatort: Durbach

> Wohnort: Buchen (seit 2018)

> Beruf:Datenschutzbeauftragte

> Mitglied in diesen Vereinen: Lions Club Buchen, TSV Buchen, Förderverein Kindergarten St. Rochus

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Menschen, die Infrastruktur und die Freizeitmöglichkeiten machen Buchen zu einem tollen Städtchen, in dem wir uns von Anfang an wohl gefühlt haben. Wir haben viele neue Freunde gefunden, und ich freue mich, dass unsere Kinder hier aufwachsen können. Da ich selbst als kleines Kind aktiv in einer Narrenzunft war, bin ich natürlich begeistert von der Faschenacht und freue mich jedes Jahr darauf.

> Das fehlt in Buchen: Zusammenhängende Radwege, insbesondere für Kinder. Zudem würde ich mir mehr Veranstaltungen in der Innenstadt wünschen. Schade, dass das Jubiläumsjahr bald vorbei ist. So könnte es weitergehen.

> Mein Lieblingsplatz: Ich habe nicht den einen Lieblingsplatz. Am liebsten verbringe ich Zeit mit meiner Familie, Freunden und Nachbarn. Und dafür gibt es nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Stadtteilen viele schöne Plätze und Orte.