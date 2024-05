> Name: Stefanie Adrian

> Alter: 44

> Heimatort: Hollerbach

> Wohnort: Hollerbach

> Beruf: Diplom-Sozialpädagogin, aktuell Schulsozialarbeit

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Hollerbach, TSV Buchen, Kolping Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: das Feiern der 5. Jahreszeit – egal ob bei Kolping, Frauenbund, als Krachkapelle, beim Gänsmarsch oder am Romo. Außerdem, dass Buchen als Kleinstadt einiges im Lauf des Jahres zu bieten hat an Veranstaltungen und Festen, sowie die schöne Fußgängerzone.

> Das fehlt in Buchen: eine Musikkneipe

> Mein Lieblingsplatz: die Waldwege zwischen Buchen und Hollerbach zum Joggen, Laufen und Spazieren.