> Name: Schorsch und Karle

> Alter: 60 und 62 Johr

> Heimatort: Mir senn allzwee in Buche geborn un grouß worn.

> Wohnort: De Schorsch wohnt scho immer in Buche un de Karle seit 1995 in Heenscht.

> Beruf: Mir senn alli zwee Fascheboutze in Teilzeit.

> Mitglied in diesen Vereinen: Jahrzehntelangi Aktivposchte der Buchemer Kolpingfaschenacht

> Das mögen wir besonders an Buchen: Die urwüchsiche Stroße- und Wertschaftsfaschenacht in de Bleckerstadt un vor allem strahlender Sunneschein am Gänschmarschsunndaach.

> Das fehlt in Buchen: Die kleene beschauliche Bühne mit grünem Vorhang im altehrwürdiche Wimpinasaal. Un uns fehlt a no es Gaschthaus "Ross" un de legendäre Abschluss samstachsnachts im "Point".

> Unser Lieblingsplatz: Am liebschte senn mer immer do, wu an Faschenacht im Städtle die Gass wackelt.