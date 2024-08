> Name: Rüdiger Busch

> Alter: 50

> Heimatort: Hardheim

> Wohnort: Hettingen (seit 2007)

> Beruf: Redaktionsleiter der RNZ in Buchen

> Mitglied in diesen Vereinen: FC Viktoria Hettingen, Heimatverein Hettingen, DRK Buchen, TV Hardheim, Freundes- und Förderkreis "Unser Krankenhaus" Hardheim

> Das mag ich besonders an Buchen: Die schöne Landschaft und die bewahrenswerte Infrastruktur sind ein großer Pluspunkt. Das Wichtigste sind aber die Menschen in allen 14 Stadtteilen: Sie machen Buchen erst zu dem, was es ist – ein Ort, an dem man gut leben kann und Kinder in einem behüteten Umfeld aufwachsen können. Und dann hat mich natürlich begeistert, wie die Buchener unsere Idee "Wir sind Buchen" Tag für Tag mit Leben erfüllt haben. Dass wir diese Serie 13 Monate lang haben laufen lassen können, ist das Verdienst der Buchener!

> Das fehlt in Buchen: Vom einen oder anderen Facharzt abgesehen, fehlt mir aktuell nichts. Noch nichts! Denn wir müssen alles daran setzen, dass wir unsere wertvolle Infrastruktur mit Gaststätten, Fachgeschäften, Handwerkern und Ärzten nicht verlieren. Hier sind wir alle gefordert!

> Mein Lieblingsplatz: Zuhause auf unserer Terrasse mit Blick auf den Wartturm, beim Spaziergang rund um Hettingen und in den Buchener Wirtschaften.