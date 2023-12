> Name: Rudi Knühl

> Alter: 88

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: Hettingen

> Beruf: Rentner

> Mitglied in diesen Vereinen: FG "Hettemer Fregger", FC Hettingen (Sparte Turnen), FC-Förderverein, Deutsches Rotes Kreuz, Musikverein, MGV und Heimatverein

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Vielfalt an schulischen Ausbildungsmöglichkeiten. Das Zusammenleben nach der Eingemeindung. Die Wander- und Fahrradwege.

> Das fehlt in Buchen: Verbesserungswürdig sind die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die medizinische Grundversorgung.

> Mein Lieblingsplatz: Mit meiner Senioren-Sportgruppe in der Turnhalle und in der "Wanderlust"; bei den Bienen, in der Natur und daheim mit der Familie.n