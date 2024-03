> Name: Ralf Mittelstaedt

> Alter: 60

> Heimatort: Heidelberg

> Wohnort: Buchen (wieder seit 2019); 1971 bin ich von Heidelberg nach Buchen gezogen, von 1986 bis 2013 lebte ich in Rottweil, danach in Mudau und jetzt wieder in Buchen

> Beruf: Elektrotechniker

> Mitglied in diesen Vereinen: Förderverein Karl-Trunzer-Schule Buchen, Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. Ortsverband Buchen, Museumsverein Erfatal Hardheim, Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Rottweil

> Das mag ich besonders an Buchen: Seine landschaftliche Lage zwischen Bauland und Odenwald. Die Menschen und ihre Aufgeschlossenheit. Die guten Einkaufsmöglichkeiten der alltäglichen Dinge und die gute Vereinskultur.

> Das fehlt in Buchen: Zum Glück fehlen keine Bäcker und Metzger, und ich hoffe, das bleibt auch so. Ansonsten wäre so etwas wie ein Irish Pub ganz schön.

> Mein Lieblingsplatz: Da ich viel im Service unterwegs bin, ist mein Lieblingsplatz schlicht in und um Buchen und ganz besonders bei meiner Frau.