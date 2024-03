> Name: Nina Wagner

> Alter: 62

> Heimatort: Balqasch in Kasachstan. Die Stadt mit 73.700 Einwohnern liegt am Balchaschsee mitten im Zentrum Kasachstans.

> Wohnort: Buchen (seit 2004)

> Beruf: Erzieherin

> Das mag ich besonders an Buchen: In der modernen Buchener Stadthalle gibt es viele tolle Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Außerdem ist die Natur im gesamten Gebiet rund um die Kernstadt und in allen Stadtteilen unheimlich schön.

> Das fehlt in Buchen: Es gibt hier leider nur sehr wenige medizinische Fachkräfte. Bei bestimmten Erkrankungen muss man in eine größere Stadt mit einem speziellen und breiteren Ärzteangebot fahren. Da ist man – je nach Verkehrslage – mindestens eine Stunde (einfach) unterwegs.

> Mein Lieblingsplatz: Der Hollersee. Dorthin gehe ich gerne mit meinen Enkeln, um Enten zu füttern und einfach nur da zu sitzen. Auch die Spielplätze in und um Buchen sind sehr schön.