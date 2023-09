> Name: Julia Lehner

> Alter: 32

> Heimatort: Wertheim

> Wohnort: Buchen (seit 2021)

> Beruf: Pfarrerin

> Mitglied in diesen Vereinen: Evangelische Kirchengemeinde Buchen – darüberhinaus sind meine Frau und ich in Buchen und Umgebung tatsächlich noch nicht im Vereinsleben angekommen. Das entwickelt sich in den nächsten Jahren hoffentlich noch ...

> Das mag ich besonders an Buchen: Besonders an Buchen ist für meine Frau und mich, dass wir von Anfang an mit offenen Armen empfangen wurden und Buchen so schnell zu unserer neuen Heimat wurde

> Das fehlt in Buchen: Eigentlich fehlt mir nicht viel in Buchen. Ich vermisse aber manchmal einen guten Anschluss an den ÖPNV.

> Mein Lieblingsplatz: Einer meiner Lieblingsorte ist die evangelische Christuskirche morgens vor dem Gottesdienst, wenn es noch ganz ruhig ist. Ein anderer ist meine Hängematte im großen Pfarrgarten – am besten mit einem guten Buch.