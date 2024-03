> Name: Jürgen Bischof

> Alter: 37

> Heimatort: Hettingen

> Wohnort: Heilbronn seit ca. 3 Jahren

> Beruf: Teamleiter in der Produktion

> Mitglied in diesen Vereinen: Passives Mitglied DLRG Buchen, früher war ich noch im Schützenverein Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: Da ich seit paar Jahren den Vergleich aus Heilbronn habe, finde ich die Ruhe, die Buchen ausstrahlt, enorm hoch. Hier gibt es gefühlt mehr Leute, die man kennt, und wenn man unterwegs ist, trifft man zufällig Freunde aus der Vergangenheit.

> Das fehlt in Buchen: Kino (in meiner Jugend sind wir sehr oft mit dem Fahrrad einem Film anschauen gefahren); Restaurantvielfalt (Nordsee, Pizza Hut, Veggie); ein viel größerer Outdoor-Spielplatz: Da der Klinge-Spielplatz Seckach in die Jahre gekommen ist, muss unbedingt in Buchen was ähnliches wie der in der Klinge Seckach gebaut werden. Dieser würde sehr viel besucht werden. Im Vergleich zum Klinge-Spielplatz hat die "Alla Hopp"-Anlage zu wenig zu bieten.

> Mein Lieblingsplatz: Bei meinen Eltern und Großeltern in "Hettje", wo ich raus stamme. Ich gehe gerne mit meinen zwei Töchtern Radfahren, zum Beispiel an das "Wasserhäusle" Richtung Rinschheim. Da steckt auf allen 10 Quadratmetern eine alte Erinnerung aus meiner Kindheit. Jetzt werden sie durch meine Kinder zusätzlich ergänzt.