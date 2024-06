> Name: Hubert Henn

> Alter: 65

> Heimatort: Einbach

> Wohnort: Einbach (schon immer)

> Beruf: staatlich geprüfter Elektrotechniker i. R.

> Mitglied in diesen Vereinen: Heimatverein Einbach, Feuerwehr Einbach, Gesangverein "Frohsinn" Einbach (passiv), Kolpingsfamilie Buchen, Förderverein Stadtkapelle Buchen, DLRG Waldhausen, AC Scheringen, DRK, CDU, Stadt- und Ortschaftsrat

> Das mag ich besonders an Buchen: viele Freizeitmöglichkeiten für jedes Alter, reges und vielfältiges Vereinsleben, gute Infrastruktur für die öffentliche Daseinsfürsorge, das breite Kiga-, Schul- und Ausbildungsangebot, vielfältige Jobmöglichkeiten in Handwerk, Gewerbe und Industrie, den überschaubaren Kleinstadtcharakter von Buchen und jedes der 13 Ortsteile mit seinen Individualitäten

> Das fehlt in Buchen: Wünschenswert wäre natürlich eine lebendigere Innenstadt mit spezialisierten Geschäften und Gastronomie sowie eine bessere ÖPNV-Anbindung einzelner kleinerer Stadtteile. Im Großen und Ganzen fehlt mir aber nichts an unbedingt Notwendigem.

> Mein Lieblingsplatz: in unserem Garten am Schwimmteich, im Backhaus beim monatlichen Brotbacken und in der Natur rund um Einbach