> Name: Gerhard Gramlich

> Alter: 58

> Heimatort: Hainstadt

> Wohnort: Buchen (seit 1992)

> Beruf: Ausbildung zum Industriekaufmann, 2015 Weihe zum ständigen Diakon, dieses Amt führe ich nun seit 2021 hauptberuflich aus.

> Mitglied in diesen Vereinen: Sehr viele und ich freue mich, dass ich dies trotz meines Berufes immer noch wahrnehmen kann, mir manches Fernbleiben aber auch großzügig verziehen wird. Deshalb seien hier nur einige genannt: In Hainstadt: Freiwillige Feuerwehr, Theatergruppe "Reihe 14"; und in Buchen: Odenwälder Trachtengruppe und Kolping und vor allem die Lebenshilfe Buchen.

> Das mag ich besonders an Buchen: die Offenheit der Menschen, denen ich durch meinen Beruf auch in besonderen Lebenssituationen immer wieder begegne

> Das fehlt in Buchen: Mir selbst fehlt nichts, aber ohne Krankenhaus möchte ich mir Buchen nicht vorstellen müssen.

> Mein Lieblingsplatz: beim Gottesdienst im Lebenshilfezentrum, und dabei zu erleben, mit welcher Begeisterung und auch aktiver Teilnahme die Menschen dabei sind, das ist immer eine Freude.