> Name: Eva Herzmann

> Alter: 57

> Heimatort: Neckargerach

> Wohnort: Buchen (seit 1988)

> Beruf: selbstständig im Elektrohandwerk

> Mitglied in diesen Vereinen: MGV "Liederkranz" Buchen (2. Vorsitzende), FG "Narrhalla" Buchen (zuständig für die Hallesitzung)

> Das mag ich besonders an Buchen: Beruflich: die gute Zusammenarbeit unter den Handwerksbetrieben; privat: Ich komme hier fast alles für den täglichen Bedarf. Zudem gibt es eine vielfältige Vereinslandschaft, und die Vereine arbeiten in vielen Bereichen gut zusammen.

> Das fehlt in Buchen: Nachwuchs in den Vereinen und Handwerksbetrieben.

> Mein Lieblingsplatz: An Faschenacht in de Halle, in de Wertschafte und uff de Stroße: "Hinne Houch!"