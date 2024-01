> Name: Erwin Schäfer

> Alter: 64

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Rentner

> Mitglied in diesen Vereinen: Freiwillige Feuerwehr Buchen, Mobile Retter, Kolpingsfamilie Buchen, Verband Wohneigentum, VdK

> Das mag ich besonders an Buchen: Kleine aber schöne Fußgängerzone, viel Fachwerk, Schützenmarkt, Museumsfest wegen dem besonderen Ambiente, Faschenacht, vor allem die Strohbärengruppe, und vieles mehr.

> Das fehlt in Buchen: Café am Marktplatz, Erlebnisgastronomie, Fachärzte sowie die Orthopädie und Unfallchirurgie am Krankenhaus.

> Mein Lieblingsplatz: Wartturm, Hollersee und die Wanderwege rund um Buchen zum Walken.