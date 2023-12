> Name: Dr. Achim Brötel

> Alter: 60

> Heimatort: Buchen (wenngleich ich in Heilbronn geboren worden bin, weil es meine Eltern leider versäumt hatten, mich vorher zu fragen, wo ich denn auf die Welt kommen will; letztlich hat mich dieser kleine Ausflug in den anderen Landesteil aber offenbar nicht nachhaltig geprägt; zumindest könnte ich nicht behaupten, noch irgendwelche konkreten Erinnerungen an die wenigen Tage im Kindbett dort zu haben).

> Wohnort: fast immer Buchen (nur unterbrochen durch meine Studentenbuden in Würzburg und Heidelberg)

> Beruf: Landrat (manche sagen auch: Außendienstmitarbeiter des Landratsamts)

> Das mag ich besonders an Buchen: Eindeutig die Menschen. Ich kenne keine zweite Kommune dieser Größe, die auch nur annähernd so viele wirklich herausragende Talente und Begabungen aus den unterschiedlichsten Bereichen aufzuweisen hat wie Buchen. Das ist ein echter Schatz, der das Leben bei uns einfach besonders lebens- und liebenswert macht.

> Das fehlt in Buchen: Eigentlich nur die BCH-Combo … :-). Ansonsten hat die Verkehrsanbindung, insbesondere auf der Schiene, aber deutlich Luft nach oben. Es wäre wirklich an der Zeit, dass die Madonnenlandbahn von Seckach über Buchen und Walldürn nach Miltenberg aus ihrem Dornröschenschlaf wachgeküsst und zumindest S-Bahn-ähnlich ausgebaut wird.

> Mein Lieblingsplatz: In Buchen ist das der Hollersee, ansonsten aber der Schlosshof in Zwingenberg, natürlich während der Schlossfestspiele.