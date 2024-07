> Name: Bernhard Schnorr

> Alter: 58

> Heimatort: Oberneudorf

> Wohnort: Oberneudorf

> Beruf: Konstruktionsleiter

> Mitglied in diesen Vereinen: Mitglied des Ortschaftsrats, Heimatverein Oberneudorf, Freiwillige Feuerwehr, SV Waldhausen

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Vielfältigkeit der Gesamtstadt durch die unterschiedlichen Stadtteile sowie die schöne Landschaft, in der wir leben dürfen.

> Das fehlt in Buchen: Ich könnte nicht sagen, dass mir etwas fehlt.

> Mein Lieblingsplatz: Das Odenwaldring-Denkmal am Rüdt’schen Eck mit Blick in den Sonnenuntergang hinter Oberneudorf und zuhause mit meiner Frau auf der Terrasse mit Blick in die Natur und dem Vogelgezwitscher im Hintergrund.