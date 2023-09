> Name: Achim Schubert

> Alter: 65

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Hettingen (seit 1988)

> Beruf: Ruheständler

> Mitglied in diesen Vereinen: Schützengesellschaft 1822 Buchen, FG "Narrhalla", CDU-Ortsverband Buchen, FG "Hettemer Fregger", Heimatverein Hettingen

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Offenheit und Geselligkeit der Bewohner, gute Bildungsangebote in allen Richtungen, kurze Wege in der Stadtverwaltung, die Buchener Innenstadt, die vielfältigen gastronomischen Angebote, der Buchener Schützenmarkt und die Faschenacht sowie das heimatliche Gefühl mit verwurzelter Verbundenheit zum "Städtle"

> Das fehlt in Buchen: Ein kompetenter und zeitnaher Nachfolger für das ehemalige Café "Riesen", Räumlichkeiten für Jugendtreffs, sichere Radwege rund um Buchen und eine zeitgemäß asphaltierte Zufahrt zur Sportschießanlage im Mühltal

> Mein Lieblingsplatz: Das Morretal rund ums "Stürzenhardter Brückle", das Buchener Schützenhaus und mein Zuhause