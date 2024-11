Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen wird in den kommenden Tagen vor allem grau. Heute bleibt es meist ganztags neblig-trüb, im Tagesverlauf erwartet der Deutsche Wetterdienst nur vereinzelt wenige Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt oder neblig-trüb, örtlich aber auch nur gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 1 Grad. Örtlich könnte sich Frost in Bodennähe bilden.

Auch am Wochenende zeigt sich kaum die Sonne: am Samstag wird es stark bewölkt, teils auch neblig-trüb. Erneut lockert es nur selten auf, dazu liegen die Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht zum Sonntag tritt dann wieder Nebel oder Hochnebel auf, vereinzelt auch etwas Regen oder Sprühregen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 4 und 1 Grad. Vor allem im Osten kann sich Frost in Bodennähe bilden.

Am Sonntag erwartet der DWD teils ganztags neblig-trübes Wetter und vereinzelt Sprühregen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. Die neue Woche startet dann vor allem wolkenverhangen. Verbreitet tritt am Montag auch Regen auf.