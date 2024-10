Offenbach (dpa/lrs) - Nebel und Wolken, aber Temperaturen um die 20 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. In den Niederungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland halte sich zunächst der Nebel und auch anschließend sei es meist wolkig, teilte der DWD mit. Dennoch wird es mit 16 bis 19 Grad wieder angenehm warm. Am meisten Sonne sei in den höheren Lagen von Eifel und Hunsrück zu

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote