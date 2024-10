Offenbach (dpa/lhe) - Mildes Herbstwetter und immer wieder blauer Himmel erwarten die Menschen in Hessen für den Rest der Woche. Der Tag starte heute vor allem im Süden und in der Mitte des Bundeslandes mit Wolken und teils Nebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Norden sieht es demnach zunächst noch freundlicher aus, aber am Nachmittag machen sich auch dort mehr Wolken breit, während sich dann der Süden über Auflockerungen freuen kann. Insgesamt bleibe es aber trocken bei höchstens 14 bis 16 Grad.

Am Freitag soll es hingegen heiter bis wolkig und weitgehend niederschlagsfrei bleiben, sobald sich der Nebel aufgelöst hat, so die Vorhersage. Es werde besonders mild bei Höchsttemperaturen zwischen 15 und 19 Grad.

Freundlich wird laut DWD auch das Wochenende: Bei maximal 15 bis 17 Grad zeige sich der Samstag heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Ähnlich sieht es am Sonntag aus, wobei es dann gebietsweise auch dichtere Wolkenfelder geben und vereinzelt etwas regnen kann. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 14 und 16 Grad.