Offenbach (dpa/lhe) - Menschen in Hessen können sich zum Wochenstart erneut über heiteres Herbstwetter freuen. In den kommenden Nächten kehre aber auch der Nebel immer wieder zurück, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Auch in der Nacht zum Montag sei dies gebietsweise der Fall, verbreitet bilde sich in Bodennähe auch Frost. Die Temperaturen sollen auf drei bis null Grad zurückgehen, in Tal-Lagen können laut den Experten auch bis zu minus zwei Grad erreicht werden.

Der Nebel soll sich im Verlauf des Montags teilweise nur zäh auflösen. Sonst wird es wieder heiter bis sonnig, und auch die Temperaturen steigen auf neun bis zwölf Grad an.



In der Nacht zum Dienstag sind dann laut der Vorhersage bei nur gering bewölktem oder klarem Himmel Temperaturen zwischen plus drei und minus einem Grad möglich. Stellenweise bildet sich erneut Nebel, in Bodennähe verbreitet Frost.



Auch am Dienstag zeigt sich dasselbe Muster: Nachdem sich Nebel und Hochnebel aufgelöst haben, wird es vielfach heiter bis sonnig. Der Regen bleibt aus, die Temperaturen steigen auf neun bis elf Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bilden sich wieder verbreitet Nebel und Hochnebel, gebietsweise und in Bodennähe auch Frost. Minusgrade werden wohl nicht erreicht, die Tiefstwerte liegen den Meteorologen zufolge zwischen vier und null Grad.

Zur Wochenmitte gibt es dann wohl etwas mehr Grau, denn teils bleibt es am Mittwoch länger neblig und trüb. Dafür wird es wieder ein klein wenig wärmer, bis zu 13 Grad können erreicht werden. Trocken bleibt es auch dann.