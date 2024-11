Offenbach (dpa/lhe) - Wer den Winter mag, kommt an diesem Wochenende in Hessen auf seine Kosten: Schneeschauer, Glätte und stürmische Böen machen den Freitag ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor örtlicher Glätte durch gefrorene Nässe und Schneematsch, vor allem in den höheren Lagen und beim Durchzug von Schneeschauern. Autofahrer sollten also besonders vorsichtig sein.

Am Freitag bleibt es laut dem DWD stark bewölkt, dazu gibt es immer wieder Regen- oder Schneeschauer. Ab etwa 300 Metern gibt es auch im Tiefland stellenweise Schnee. Die Temperaturen bleiben mit null bis drei Grad kalt, im Bergland fallen die Temperaturen sogar auf minus vier Grad. In der Nacht zum Samstag lockert es zwar etwas auf, es bleibt aber weiterhin frostig. Die Temperaturen sinken laut den Wetterexperten auf minus zwei bis minus vier Grad, vor allem in den höheren Lagen. Auch hier muss mit Glätte gerechnet werden.

Am Samstag zeigt sich der Himmel dann teils freundlich, mit etwas Sonne und trockenen Abschnitten. Ab dem Nachmittag jedoch wird es bewölkt, und der Regen kommt am Abend zurück, berichtet der DWD. Die Höchstwerte erreichen maximal sechs Grad, in den höheren Lagen bleibt es kühler. Der Sonntag wird dann spürbar milder. Laut DWD erreichen die Temperaturen maximal zehn bis vierzehn. Es bleibt überwiegend trocken und es gibt vereinzelt auch etwas Sonnenschein.