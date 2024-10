Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet ein Wochenende mit überwiegend freundlichem Herbstwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird es am Samstag heiter bis wolkig. Die Temperaturen erreichen 12 bis 16 Grad. Ein eher schwacher Wind weht aus Ost bis Südost.

Am Sonntag ist es tagsüber leicht und abends vermehrt stark